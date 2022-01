Alvino su Osimhen: “Se fosse per lui giocherebbe subito”

Carlo Alvino ha parlato a Kiss Kiss Napoli, del possibile rientro in campo di Osimhen; il nigeriano sta iniziando ad allenarsi almeno parzialmente in gruppo:

“Il giocatore potrebbe essere convocato col Bologna, nella sfida di campionato contro la compagine allenata da Sinisa MIhajlovic. Potrebbe giocare qualche scampolo di gara”.

Carlo Alvino ha poi aggiunto nel corso del suo intervento in radio: “In casa Napoli non c’è fretta, si valuterà la situazione relativa a Osimhen giorno per giorno prima di prendere eventuali decisioni. La notizia sicura è che il calciatore non vede l’ora di scendere in campo. Se fosse per lui giocherebbe subito. Ma certe decisioni, naturalmente, devono essere prese in accorso con lo staff sanitario del Napoli. Victor, a breve, sarà arruolabile da mister Luciano Spalletti”.