Il Mattino – Lobotka come Jorginho: le somiglianze tra i due

L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul profilo di Stanislav Lobotka.

Il quotidiano pone l’accento sulle dichiarazioni rilasciate da Luciano Spalletti, il quale ha parlato del centrocampista slovacco come il nuovo Jorginho della squadra partenopea.

Con l’arrivo del tecnico toscano sulla panchina azzurra, Lobotka ha acquisito maggior sicurezza e maturità in campo. A dimostrarlo le sue prestazioni, le quali generano equilibrio nella gestione del gioco. Dunque, un regista in mediana, così come lo era Jorginho ai tempi di Sarri.

Lucidità, buona visione del campo, continuo movimento di ricerca del pallone. Queste le caratteristiche che potrebbero accomunare i due profili.