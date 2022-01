Pochi giorni fa, vi avevamo parlato dell’interessamento del Napoli per il centrocampista del Tottenham Tanguy Ndombele: oggi, arrivano conferme.

Infatti, secondo quanto riportato dalla squadra mercato di Telefoot, gli azzurri sarebbero interessati al centrocampista francese in uscita dagli Spurs, che vorrebbero liberarsi del calciatore già in questa sessione di calciomercato. Su di lui, anche la Roma, che però sta chiudendo per Oliveira dal Porto.

🚨Info : Tanguy Ndombele 🇫🇷 intéresse fortement #Naples qui aimerait le récupérer en prêt cet hiver.



• Les Spurs ne sont pas fermés à un départ de l'international français. pic.twitter.com/nhv18EEExN — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 11, 2022