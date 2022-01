CdS – Napoli, dopo Insigne occhio al futuro di Mertens! Le ultime

Risolta la questione Insigne, conclusa con un addio del capitano del Napoli che si concretizzerà una volta terminata la stagione, altro futuro in bilico è quello di Dries Mertens. Il belga è in scadenza di contratto, percepisce uno stipendio cospicuo e per alleggerire il monte ingaggi il Napoli potrebbe anche decidere di non esercitare l’opzione di rinnovo. Mertens ha offerte dal Qatar e potrebbe valutarle. Il rischio che i tifosi partenopei salutino un altro loro beniamino c’è. Lo scrive l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.