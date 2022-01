UFFICIALE – Udinese, arriva il comunicato: “Gara irregolare, facciamo ricorso”

L’Udinese aveva usato toni duri per descrivere la partita di ieri persa per 6a2 contro l’Atalanta, tramite le dichiarazioni al veleno del dg Pierpaolo Marino. E oggi, dopo che un calciatore che ha giocato ieri è risultato positivo al Covid, la società ha annunciato il ricorso per la partita di ieri:

“Udinese Calcio comunica di aver depositato un preannuncio di ricorso al Giudice Sportivo della Lega Serie A avverso la regolarità della gara di campionato Udinese-Atalanta disputatasi il 9 gennaio 2022″. Il ricorso scaturisce dalle decisioni opposte della Lega e dell’autorità sanitaria che avevano rispettivamente autorizzato e vietato la disputa della partita.