Torino, Juric: “Grandissima prestazione contro una Fiorentina davvero forte. Vorrei elogiare un giocatore”

Ivan Juric, tecnico del Torino, ha commentato a Dazn l’esaltante 4-0 sulla Fiorentina:

“Abbiamo fatto una grande gara dal primo all’ultimo minuto, facendo tutto bene contro una squadra che mi aveva impressionato con giocatori fortissimi. I ragazzi sono stati splendidi. Con la Fiorentina, è stata la serata perfetta, contro la squadra che mi ha impressionato di più. E’ da un po’ che vedevo miglioramenti in allenamento, che poi ci sono in partita, abbiamo alzato il livello tecnico nel muovere la palla facendo meglio rispetto a altre volte. Amrabat obiettivo di mercato? Parlare di altri giocatori è una mancanza di di rispetto per i nostri, voglio spendere invece due parole per Rincon, che è stato penalizzato dall’esplosione di Lukic trovando poco spazio, ma è un ragazzo spettacolare, raramente trovi uomini così e lo devo ringraziare perché ha dato dato al Toro“.