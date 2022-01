TMW – Spalletti può sorridere, arriva il momento dei rientri per il Napoli: il punto

Il noto portale Tuttomercatoweb, fa il punto sulla situazione legata al Napoli dopo la buona vittoria in casa con la Sampdoria: “Il Napoli resta più forte di Coronavirus ed infortuni! Tralasciando per un momento le ultime tre sconfitte al Maradona, gli azzurri riescono a tornare alla vittoria dopo l’ottimo match contro la Juventus. Continua la sfortuna per il club di ADL, Insigne è costretto a lasciare il campo alla mezz’ora facendo posto a Matteo Politano. Per fortuna dei tifosi azzurri però l’infortunio non sembra troppo grave. Adesso Spalletti affronterà un test molto importante con la Fiorentina ma il tecnico può tornare a sorridere!

Dopo il rientro di Fabian Ruiz, subentrato negli ultimi 10 minuti, Victor Osimhen è tornato negativo. Attesa la visita di controllo, prima di poter riabbracciare il nigeriano a Castel Volturno. Nel frattempo i giorni passano e, da un momento all’altro, potrebbero arrivare anche le notizie dei rientri di Malcuit, Lozano e Mario Rui.

Dopo le tante difficoltà, i partenopei possono tornare quasi al completo, in attesa della Coppa d’Africa. La missione di Spalletti è riprendersi i punti persi sulla strada per puntare, senza troppi indugi, alla conquista della Champions League“.