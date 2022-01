Stagione finita per Chiesa. Lesione del legamento crociato anteriore

Stagione finita per Federico Chiesa. Il calciatore della Juventus ha rimediato la lesione del legamento crociato anteriore sinistro. Questo il comunicato a riguardo del club.

“Nel corso della partita di ieri Federico Chiesa ha riportato un trauma contusivo distorsivo del ginocchio sinistro. Gli accertamenti diagnostici eseguiti questa mattina presso il J|Medical hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore. Sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni”.

Tegola pesantissima per i bianconeri e per la Nazionale, visto che l’esterno salterà sicuramente gli spareggi decisivi per la qualificazione al Mondiale.