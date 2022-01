Si è concluso da poco il match tra Torino e Fiorentina, unico match di questo lunedì di Serie A valido per la ventunesima giornata.

Dopo un primo tempo finito per 3-0 in favore dei padroni di casa, nella seconda frazione la partita è stata sempre in controllo degli uomini di Juric, che hanno annullato la Viola con un sonoro 4-1.