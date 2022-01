Si è appena conclusa la prima frazione di gioco per il primo e unico match di questo lunedì di Serie A, che vede affrontarsi Torino e Fiorentina.

I viola, prossimi avversari del Napoli in Coppa Italia, sono incredibilmente sotto per 3-0: durante la prima frazione, poco emozionante, sono bastate poche occasioni agli uomini di Juric per segnare ben tre reti, che hanno indirizzato la gara.