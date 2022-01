Repubblica – Un Maradona semivuoto accoglie Insigne dopo il suo addio

L’edizione odierna de La Repubblica si sofferma sul Napoli, in particolar modo sul profilo di Lorenzo Insigne.

Il quotidiano pone l’accento sul trattamento che i tifosi partenopeo hanno riservato al capitano partenopeo, in seguito alla firma del suo nuovo contratto con il Toronto FC. Non scontroso l’atteggiamento del popolo azzurro nei confronti dell’attaccante, il quale ha ricevuto diversi applausi, specialmente alla sua uscita dal campo per infortunio.

Insigne, dunque, ha scansato un impatto negativo con la sua gente, o almeno con una parte di essa. Inferiore, infatti, era il numero di persone presenti allo stadio, viste le nuove disposizioni anti-Covid.