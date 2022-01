Faouzi Ghoulam, terzino del Napoli, ha giocato contro la Juventus e contro la Sampdoria due splendide partite. Alcuni tifosi, però, hanno voluto ironizzare sulla fragilità dell’algerino sui Social. Infatti, come si può vedere sul profilo Twitter del terzino azzurro, un tifoso in maniera “ironica” ha scritto: “Ghoulam si rompe il terzo crociato”. La risposta dell’algerino, molto attivo sui Social, non è tardata ad arrivare ed ha risposto, in maniera molto educata: “Spero di no!”