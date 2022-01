Dopo il grandissimo match contro la Juventus, Di Lorenzo, per l’ennesima volta, ha sfoggiato una grandissima prestazione anche contro la Sampdoria. Da anni ormai il migliore nel Napoli per continuità di rendimento, Giovanni Di Lorenzo è diventato un simbolo della squadra azzurra. Non vedeva l’ora di tornare alla vittoria in casa dopo tre sconfitte consecutive al Maradona, per questo motivo, pronto è arrivato il post sui social. Di seguito la foto in questione: