Fiorentina, Italiano: “Non me l’aspettavo una sconfitta cosi. Diamo tempo a Ikonè, è forte!”

Partita da dimenticare per la Fiorentina, dopo la sonora sconfitta contro il Torino di oggi pomeriggio. Il tecnico dei viola Vincenzo Italiano ha parlato così ai microfoni di DAZN al termine della sfida:

“Prestazione? Non me la spiego, penso che non abbiamo mai fatto vedere nulla del genere. Una partita del genere ci può stare nell’arco di un campionato perché ti fanno tornare con i piedi per terra. Io personalmente non me lo aspettavo dai ragazzi. Troppo solo Vlahovic? Tutti ci devono mettere qualcosa in più per essere decisivi, ma non me la sento di analizzare i singoli. Oggi la prestazione è stata negativa da parte di tutta la Fiorentina. Dispiace perché ci tenevamo a ripartire bene dopo sei risultati utili consecutivi. Bisogna ripartire con un altro atteggiamento. Ikonè ha ampi margini di miglioramento, è un esterno molto forte nell’uno contro uno, ci darà delle soddisfazioni ma diamogli il tempo di adattarsi ad un nuovo calcio“.