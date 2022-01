Eurorivali – Barcellona, continua il mercato in uscita: dopo Coutinho è il turno di Neto?

Come riportato da Mundo Deportivo, continuano le cessioni per il Barcellona: dopo Coutinho, il portiere Neto potrebbe fare le valigie.

L’ex Juventus, infatti, non ha mai trovato tanto spazio a discapito di Ter Stegen. Il brasiliano potrebbe partire per alleggerire i costi della squadra blaugrana, che per registrare Ferran Torres hanno dovuto cedere Coutinho all’Aston Villa e rinnovare, con un contratto al ribasso, Samuel Umtiti.

Per il portiere, si potrebbero aprire le porte della Premier League se non addirittura quelle della Serie A.