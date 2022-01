Brambati snobba il Napoli: “Anti-Inter? E’ il Milan, ecco perché”

L’ex calciatore Massimo Brambati ha parlato a TMW Radio della Serie A e della lotta per lo scudetto dopo la ventunesima giornata.

“Roma-Juve? Uno spettacolo, ci siamo divertiti. Dispiace per Chiesa, ora i bianconeri devono intervenire sul mercato, altrimenti si deve alzare Cuadrado e far giocare Danilo terzino. Scudetto? C’è l’Inter, ma se i nerazzurri perdono terreno c’è sicuramente il Milan. Al Napoli mancano Koulibaly, Anguissa e Osimhen che fanno reaprto da solo, al Milan questa cosa non succede”.