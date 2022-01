Bargiggia: “Giuntoli a caccia di un altro colpo. De Laurentiis? Dico questo”

Paolo Bargiggia, giornalista ed esperto di calciomercato, è intervenuto in diretta a Il Sogno Nel Cuore, trasmissione in onda su 1 Station Radio.

“Giuntoli sta cercando di ingaggiare un altro calciatore dopo Tuanzebe. Dovrà avere delle specifiche caratteristiche, come essere comunitario. Credo che arriverà dall’estero, arriverà in prestito e soprattutto sarà un esterno sinistro di difesa. Sui nomi però ancora non si sa nulla. Dopo Insigne, al momento dal Napoli non uscirà nessun altro. Su Ospina si stanno facendo delle valutazioni per ciò che concerne l’ingaggio. Non sarà solo una questione tecnica ma anche e soprattutto una questione economica”.

“De Laurentiis? Sta gestendo in modo sostenibile il Napoli e secondo me non si può parlare male. In questi tempi difficili è una cosa da apprezzare, anche perché è circondato da colossi americani e cinesi, lui e la famiglia Pozzo sono gli ultimi a fare calcio come si faceva una volta”.