Ag. Tuanzebe: “Axel vuole mettersi in mostra, potrebbe rimanere a titolo definitivo!”

Fabrizio Ferrari, agente italiano del nuovo calciatore del Napoli Axel Tuanzebe, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

“Tuanzebe? E’ stato scelto, non è una riserva. Il Napoli cercava un difensore strutturato e veloce, Axel si sposava benissimo con questa descrizione. Deve ancora esprimersi al massimo ma è molto forte e può essere tanto utile. Il Napoli lo ha scelto anche perché sa quanto potrà maturare e l’impatto che avrà da qui in avanti”.



“Trasferimento a titolo definitivo? E’ una possibilità, lui non è qui per fare quattro mesi ma per far capire il suo livello di calcio. Spetterà al Napoli trovare la soluzione economica per portare Tuanzebe in azzurro a titolo definitivo. Lui era molto contento, abbiamo chiacchierato tantissimo sulle differenze tra calcio inglese e italiano. È innamorato dello speaker del Napoli!”

“Terzino destro? Direi di farlo giocare come difensore centrale. Ma, ovviamente, nessuno saprà meglio di Spalletti come utilizzarlo, io mi affiderei a lui”.