Top&Flop MN – Vince di misura il Napoli senza soffrire. Ecco il migliore

Vince con il minimo sforzo il Napoli contro la Sampdoria e prosegue la sua rincorsa alle prime posizioni tenendo a distanza le avversarie nella corsa Champions. Nessun peggiore da segnalare tra gli azzurri. Il migliore è colui che decide con la sua rete la partita odierna.

TOP – Petagna – Finalmente una prova da centravanti vero di Andrea Petagna. Un aprova condita anche da un gol pesante da tre punti come quello che regaò anche la vittroia a Genova in casa dei rossoblu. Un gol anche di ottima fattura per il numero 37 azzurro. Una rovesciata acrobatica d’altri tempi che lascia di stucco Audero. Ma non solo il gol anche tanto altro nella prova di Petagna che ha avuto come spalla un ispirato Dries Mertens che lo ha aiutato a tenere in costante apprensione la difesa della Sampdoria. Fino al ritorno di Osimhen Spalletti ha ora la certezza di avere un’arma in più in attacco. Non segna solo Dries, anche Petagna adesso si iscrive nel parterre dei match winner azzurri.