Luciano Spalletti ha commentato la vittoria del suo Napoli contro la Sampdoria anche in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Covid? Il mio virus è il Napoli e i calciatori del Napoli. La squadra ha avuto un atteggiamento esemplare per tutta la partita anche se non è riuscita a chiuderla. Non avevo molte opzioni davanti quindi non potevo lasciar fuori Petagna ed Elmas, anche Politano ha fatto bene quando è entrato. I nostri attacchi andavano sempre a soffocare la loro riconquista, i calciatori si sono aiutati a vicenda ed è stato fantastico”.

“Insigne ha provato a restare in campo sono convinto che da qui a giugno farà vedere il meglio. Lui ci tiene alla squadra ed è un professionista serio. Lobotka è il giocatore che tutti vorrebbero avere, oltre a saper giocare fa giocare bene chi gli sta intorno. Fa stare più tranquillo anche me. Tuanzebe? Lui è un giocatore fisico che può marcare gli attaccanti sul breve. Ha gamba anche per andare in campo aperto e credo ci possa aiutare con l’esperienza del campionato inglese. Coppa Italia? Abbiamo molti indisponibili ma andremo contro la Fiorentina per giocarci la partita e vincerla”.