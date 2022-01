Petagna: “Il gol mi è venuto di istinto. Insigne ha fatto una scelta di vita ma ora dovrà darci una mano”

Dopo il gol vittoria contro la Sampdoria, Andrea Petagna ha parlato così ai microfoni di DAZN: “Sono contento, oggi dovevamo fare tre punti e dare seguito al pareggio di Torino, sono molto felice per il gol. Quando non giochi tanto perdi un po’ di certezze ma poi segnando prendi fiducia e cambia praticamente tutto. Mi è venuto di istinto, qualcuno ha detto che mi sono buttato un po’ ridicolamente, ma sono contento. Ora rientrerà Osimhen, lo stiamo aspettando tutti. Io cercherò di ritagliarmi il mio spazio, quando ho giocato penso di aver dato sempre un buon contributo. C’è anche Dries, tutti e tre diamo una grande mano alla squadra. Insigne? E’ il nostro capitano, ha fatto una scelta di vita e sono felice per lui. Ora dovrà darci una mano fino a fine stagione perchè dobbiamo andare in Champions”.