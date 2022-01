Pagelle MN – Tre punti importanti per la Champions firmati Petagna

Vittoria di misura per gli azzurri contro una Sampdoria molto accorta ma mai pericolosa. Decide una giocata acrobatica di Petagna. Tre punti importantissimi che legittimano la buona tenuta degli azzurri dopo il pari in casa della Juventus. Peccato l’infortunio ad Insigne che bagna con un infortunio la sua firma con il Toronto.

Questi i voti della redazione di MondoNapoli degli azzurri:

Ospina 6: Praticamente inoperoso per tutta la gara. Gestisce bene i rilanci

Di Lorenzo 6,5: Sulla destra fa ciò che vuole sia in difesa che in attacco. Sempre presente anche in fase offensiva.

Ghoulam 6,5: Ancora una prova di ottimo livello dopo quella di Torino. Sempre puntuale nelle diagonali e prova anche qualche sortita offensiva come ai vecchi tempi.

Juan Jesus 7: Si vede annullare per pochi centimetri il gol del vantaggio. Esultanza dopo 3 anni strozzata. Sempre una certezza in difesa.

Rrhamani 7: Non sbaglia un pallone sia in difesa contro avversari come Quagliarella e Gabbiadini e si propone anche in attacco sfiorando per due volte il gol.

Lobotka 6,5: Il geometra del centrocampo azzurro. Sempre attento nelle chiusure ma anche nell’impostare.

Demme 6,5: Una buona partita in fase di contenimento. un meno in fase offensiva dove non riesce ad essere preciso nell’ultimo passaggio.

Elmas 6: Prima a destra e poi a sinistra con l’uscita di Insigne. Fa il suo compito. Meglio quando si sposta a sinistra che in avvio di gara.

Insigne s.v.: Sfortunato il capitano azzurro che bagna la sua firma con il Toronto questo infortunio muscolare.

Politano 6: Entra a freddo per Insigne. Si rivela sempre pericoloso ma non riesce a trovare la via della rete.

Petagna 7,5: Sblocca la partita con un gol in acrobazia che pochi si aspettavano. Sempre presente in tutte le azioni creando spazio per i trequartisti.

Mertens 6: Nel ruolo di trequartista gioca molti più palloni e si propone come regista avanzato. Con questi compiti da sottopunta riesce ad essere sempre libero per inventare qualche pericolo offensivo

Fabian Ruiz sv

Tuanzebe sv

Spalletti 6,5: Si ripresenta in panchina dopo il tampone negativo. Sbaraglia le previsioni affidansosi finalmente alla coppia Mertens-Petagna dal primo minuto che gli risolve la partita. Gestisce bene i cambi nel finale di partita con i pochi uomini a disposizione facendo anche esordire Tuanzebe.