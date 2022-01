E’ appena cominciato il secondo tempo della sfida tra Napoli e Sampdoria. Dopo una prima frazione pressappoco perfetta e conclusa sull’1-0, gli azzurri ripartono con l’obiettivo di chiudere il match per non perdere terreno in classifica. Doppio cambio nei blucerchiati: esordio per Rincon, al posto di Ekdal, e dentro anche Falcone al posto di Audero, che si era fatto male su un rilancio.