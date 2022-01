Genoa – Può ballare ancora la panchina: via Shevchenko?

(ANSA) – GENOVA, 09 GEN – La sconfitta casalinga con lo Spezia rischia di segnare il futuro del tecnico Shevchenko al Genoa.

In campionato l’allenatore ucraino non ha ancora vinto e la classifica è sempre più preoccupante .

Dalla società non arrivano conferme ma Ballardini e Maran sono ancora a libro paga del club rossoblù.

“Sono molto amareggiato e dispiaciuto, per i nostri tifosi e per me. Perché è una serata negativa in un momento molto difficile. Probabilmente è uno dei momenti più difficili degli ultimi anni per il Genoa”. Ha dichiarato a fine gara il presidente Alberto Zangrillo ai microfoni di Sky.

“Ma se mi demoralizzassi in una serata così, avrei potuto fare a meno di accettare l’incarico quando mi è stato proposto. Lo spettro Serie B? Abbiamo messo in conto tutto. Il mister in discussione? Faccio un esempio: quando qualcosa non va in reparto, non facciamo fuori il primario. Tutti noi siamo in discussione, io il primo. L’analisi del momento difficile riguarda tutti, perciò anche l’allenatore e i giocatori. Tutti.



Adesso dobbiamo essere attivi sul mercato per correggere una situazione che effettivamente sta diventando difficile”.

Parole che Zangrillo in parte ribadisce in conferenza stampa poco dopo . “Mi sento di dire che siamo tutti consapevoli del momento critico difficile e negativo, che impone delle misure efficaci e soprattutto tempestive-ha aggiunto Zangrillo -. Il tecnico? Non sta a me parlare dell’allenatore. L’allenatore è uno degli elementi che dobbiamo andare a considerare . Oggi io sono sul banco degli imputati ma siamo veramente tutti persuasi che si possa far meglio”. (ANSA).