Tra i nuovi positivi al Covid-19, il Napoli ha dovuto annoverare anche Piotr Zielinski. Il polacco era uno dei tre giocatori (Lobotka e Rrahmani gli altri due) che avevano ricevuto l’ordine da parte dell’Asl Napoli 2 di restare in quarantena avendo avuto contatti con i positivi del gruppo squadra, in quanto non hanno ancora effettuato la terza dose del vaccino.

Secondo quanto riporta Il Corriere del Mezzogiorno, in virtù di alcuni validi riferimenti normativi come la circolare di giugno 2020 del Ministero della Salute, il Napoli ha potuto schierare in campo i tre giocatori dal momento che nel loro caso si sarebbe trattato di uno spostamento casa-lavoro.

Lo stato di emergenza dunque continua, come scrive il quotidiano, siccome restano out anche Meret, Malcuit e Mario Rui, oltre a Koulibaly che si trova in isolamento in Camerun. Ma Luciano Spalletti può contare su due forze nuove, ossia Tuanzebe, che ieri ha svolto il primo allenamento e sarà in panchina contro la Sampdoria, e Fabian Ruiz, che rientra tra i convocati dopo quasi 4 giorni di stop.