Bradley: “Lorenzo è il tipo di giocatore che tutti vorrebbero avere”

Bob Bradley, manager del Toronto, si è espresso così sul proprio sito ufficiale nei confronti di Lorenzo Insigne:

“Non vediamo l’ora che Lorenzo si unisca a noi quest’estate. La sua capacità di creare occasioni, per sé e per i suoi compagni di squadra, è speciale. Avendolo osservato per molti anni, so anche che è un giocatore che lavora per la squadra. Lorenzo è il tipo di giocatore che tutti dovrebbero venire a vedere, perché quando c’è lui c’è sempre la possibilità che farà qualcosa di indimenticabile.“