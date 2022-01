TuttoSport – Il Napoli ha dominato la Juventus: un dato lo dimostra

L’edizione odierna di TuttoSport dedica ampio spazio al pareggio che il Napoli, dimezzato dal Covid, ha ottenuto contro la Juventus. Infatti, come riportato dal quotidiano, i partenopei hanno dominato contro i bianconeri palleggiandogli letteralmente in faccia: “Azzurri oltre l’emergenza, con una formazione fortemente rimaneggiata, ma non se n’è accorto nessuno ed i numeri lo confermano. A parte il possesso palla superiore (56% per il Napoli), sbalordisce il numero di passaggi effettuati nella metà campo avversaria: 131 quelli del team partenopeo, contro i soli 85 della Juventus“.