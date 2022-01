TuttoSport – Fabian Ruiz vuole il rientro contro la Sampdoria

L’edizione odierna di TuttoSport dedica ampio spazio a Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, e alla sfida di domani contro la Sampdoria. Infatti, come riportato dal quotidiano, lo spagnolo potrebbe essere nella lista dei convocati: “Gli indisponibili saranno ancora 7 con un solo rientro ma molto atteso, quello di Fabian Ruiz, assente dal 1 dicembre, quando alzò bandiera bianca al 66′ di Sassuolo-Napoli. Ieri lo spagnolo ha svolto lavoro differenziato in campo e, se nella rifinitura di oggi parteciperà al lavoro in gruppo, potrà essere convocato per la sfida contro la Sampdoria“.