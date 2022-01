Napoli-Sampdoria, i prezzi popolari non bastano: pochissimi gli acquisti

Non si accende la vendita dei tagliandi per Napoli-Sampdoria di domani e di Napoli-Fiorentina di Coppa Italia del 12 gennaio. Nonostante l’ingresso gratis per i minori di 14 anni accompagnati, i prezzi ridotti e il mini-abbonamento per le due partite, il Diego Armando Maradona è pieno in parte solo nei Distinti e nelle Tribune.

Questi i prezzi del mini-abbonamento (Sampdoria + Fiorentina):

Tribuna Posillipo € 70,00

Tribuna Nisida € 50,00

Distinti € 40,00

Curve anello superiore € 25,00

Curve anello inferiore € 15,00

Questi i prezzi di Napoli vs Sampdoria (Campionato) del 9 gennaio 2022 ore 16.30

Tribuna Posillipo € 65,00

Tribuna Nisida € 45,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 38,00

Curve anello superiore € 24,00

Curve anello inferiore € 14,00

Questi i prezzi di Napoli vs Fiorentina (Coppa Italia) del 12 gennaio 2022 ore 17.30

Tribuna Posillipo € 50,00

Tribuna Nisida € 40,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 35,00

Curve anello superiore € 20,00

Curve anello inferiore € 14,00