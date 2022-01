Napoli-Sampdoria, i convocati di D’Aversa: c’è il neoacquisto Rincon

Dopo l’allenamento mattutino, l’allenatore della Sampdoria Roberto D’Aversa ha reso noto la lista dei convocati per la sfida di domani contro il Napoli. Fischio d’inizio al “Maradona” fissato alle 16:30. Tante le assenze nei blucerchiati: oltre allo squalificato Candreva, ci sono gli indisponibili Bartosz Bereszynski, Mikkel Damsgaard, Mohamed Ihattaren, Valerio Verre e Maya Yoshida, oltre al gambiano Omar Colley che si trova in Camerun per la Coppa D’Africa.

Il tecnico ex Parma può anche sorridere perché si sono negativizzati Kristoffer Askildsen, Tommaso Augello e Wladimiro Falcone. Subito chance per il neoacquisto Tomàs Rincon

Portieri: Audero, Falcone, Ravaglia.

Difensori: Augello, Chabot, Dragusin, Ferrari, Murru.

Centrocampista: Askildsen, Ekdal, Rincón, Thorsby, Trimboli, Vieira, Yepes.

Attaccanti: Ciervo, Caputo, Gabbiadini, Quagliarella, Torregros