A TMW Radio Mario Mattioli si è espresso così su Juve-Napoli:

“Ho visto un bel Napoli e una Juve, è brutto dirlo, indecorosa. Non ha centrocampo, non è legata, ogni calciatore cerca di fare da solo. L’unico scambio l’ho visto tra Dybala e Bernardeschi. Non c’è gioco corale, forse non hanno un sistema di gioco”.