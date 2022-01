Il Roma: “Giuntoli vuole puntare sulla linea verde per il mercato”

Cristiano Giuntoli sta monitorando profili di alcuni calciatori di giovane età.

Il quotidiano sportivo Il Roma ne ha parlato ampiamente stamane: “L’idea del ds Giuntoli è quella di puntare sulla linea verde, giovani che permettano di abbassare l’ età media della squadra, e che allo stesso garantiscano competitività alla rosa di mister Spalletti. In tal senso, è d’ attualità il nome di Everton Soares, ala brasiliana di venticinque anni scuola Gremio ed attualmente in forza al Benfica. Restando in Sud America, desta interesse il profilo di Luis Sinisterra, jolly offensivo colombiano classe 1999 del Feyenoord, che si sta imponendo nel campionato olandese per la sua velocità palla al piede e l’ abilità nel saltare l’ uomo nell’ uno contro uno”.

Il focus è passato poi anche sul nome del terzino sinistro: “Passando al capitolo terzino sinistro, non trovano conferme le voci su Lucas Digne. Il ventottenne francese guadagna oltre sei milioni di euro, cifra fuori parametro per la società azzurra. Rimane un’ opzione Reinildo Mandava, il ventisettenne mozambicano con contratto in scadenza fra sei mesi, non rinnoverà con il Lille e da febbraio sarà libero di accordarsi con un altro club. Resta forte la candidatura di Fabiano Parisi, diventato titolare fisso nell’Empoli”. Giuntoli è attentissimo sul mercato.