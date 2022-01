Fabrizio Romano: “Il Borussia Dortmund unica squadra europea su Insigne”

Secondo l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano solo il Borussia Dortmund si sarebbe fatto vivo.

Il club tedesco avrebbe tentato di entrare nella corsa per accaparrarsi le prestazioni dell’attuale capitano del Napoli ma non ci sarebbero stati nè i tempi necessari nè le cifre per pareggiare l’offerta canadese firmata Toronto. Difatti, il club giallonero sarebbe stato l’unico club in tutta Europeo ad interessarsi seriamente all’acquisto di Lorenzo Insigne, per il quale le offerte sono sempre state davvero esigue.