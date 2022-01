Da Firenze: “La Fiorentina aspetta il Torino e la gara del Maradona è un rebus”

La Fiorentina di Vincenzo Italiano dovrebbe giocare contro il Torino nella prossima giornata di campionato.

Come riportato da un giornale denominato Corriere Fiorentino, difatti, i ragazzi di Vincenzo Italiano non hanno la certezza che si giochi la sfida in programma domani allo stadio Grande Torino. Un’incertezza che potrebbe essere figlia di un rischio rinvio del match a 24 ore dal regolare svolgimento e dunque a lunedì 10: una pista che se dovesse essere percorsa, difatti, contaminerebbe anche la partita di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina del giorno 12 gennaio alle ore 17:30 proprio al Maradona di Fuorigrotta. Una situazione di continui capovolgimenti che non fa dormire sogni tranquilli al club viola nelle ultime ore e, tra l’altro, anche al sistema del calcio italiano.