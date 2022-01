CdS – Primo giorno di Tuanzebe a Napoli: possibile convocazione contro la Sampdoria

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio ad Axel Tuanzebe, difensore del Napoli, e alla partita contro la Sampdoria. Infatti, come riportato dal quotidiano, il difensore inglese di origini congolesi potrebbe essere nella lista dei convocati: “Oggi sarà il giorno del primo allenamento di Axel Tuanzebe con il Napoli. Il nuovo difensore con la nuova squadra: tutti insieme appassionatamente, da film, ma anche la chance pratica di inserire il nome di un convocato ulteriore nella lista che Spalletti presenterà per la partita con la Samp in programma domani al Maradona”.