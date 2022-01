CdS – Possibile convocazione per Piatek contro il Napoli

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio a Piatek, nuovo attaccante della Fiorentina, e alla sfida contro il Napoli. Infatti, come riportato dal quotidiano, l’ex bomber di Genoa e Milan potrebbe essere convocato per la sfida contro i partenopei: “La prima chiamata in causa per Piatek potrebbe arrivare invece già mercoledì prossimo per sfidare il Napoli contro cui, tre anni fa, con la maglia del Milan, è andato a segno per la prima volta, con una doppietta decisiva proprio in Coppia Italia”.