CdS – Osimhen svolge ogni giorno un tampone: il programma

L’edizione del Corriere dello Sport dedica ampio spazio a Victor Osimhen, attaccante del Napoli, e al suo programma di rientro. Infatti, come riportato dal quotidiano, il nigeriano è ancora positivo ma sta svolgendo ogni giorno un tampone: “Ieri era ancora a Lagos in quarantena, positivo al Covid, ma ogni giorno effettua un tampone e dunque il prossimo step è in programma oggi: appena il test evidenzierà la negativizzazione, e dunque la guarigione, Victor organizzerà subito il suo rientro a Napoli sia per riprendere il programma di lavoro personalizzato in campo, sia e soprattutto per sottoporsi alla visita di controllo con lo staff medico azzurro e con il chirurgo che lo ha operato al volto il 23 novembre”.