CdS – Odissea Tuanzebe: doppio volo nella giornata di ieri

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio all’Odissea che ha svolto Axel Tuanzebe nella giornata di ieri. Infatti, come riportato dal quotidiano, il difensore azzurro ha svolto ben due viaggi: “Gli ultimi giorni di Axel, tra l’altro, sono stati a dir poco frenetici: viaggio Inghilterra-Italia giovedì per le visite e la firma a Roma; e ieri doppio volo in giornata. Ovvero: la mattina è partito per Londra, dove ha completato la documentazione necessaria a ottenere il visto presso la sede dell’Ambasciata italiana nella capitale inglese, e la sera è rientrato a Napoli. Niente male”.