L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio a Dries Mertens e alla partita dell’Epifania contro la Juventus. Infatti, come riportato dal quotidiano, il belga ha punito, come big, non solo i bianconeri ma anche l’Inter, l’Atalanta e la Lazio: “Però, intanto, sono già sette gol, e tra le vittime eccellenti adesso c’è pure Madame, che va ad aggiungersi all’Inter, alla Lazio e all’Atalanta, le Grandi Sorelle con le quali si è scatenato, per quel che ha potuto”.