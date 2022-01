CdS – Il Pisa e la Reggina premono per Folorunsho

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio al calciomercato invernale di Pisa e Reggina ed a Folorunsho. Infatti, come riportato dal quotidiano, le due squadre sono sulle tracce del nigeriano, attualmente in forza al Pordenone: “Il Pisa, che sta sondando anche il mercato estero, non è intenzionato a partecipare a un’asta. Appare più accessibile la pista che porta al centrocampista del Pordenone Michael Folorunsho (24). Calciatore molto duttile, utilizzato spesso da trequartista ma anche da interno abbina una buona tecnica ad una grande fisicità. Il cartellino di Folorunsho è di proprietà del Napoli. Il Pisa deve vincere il fortissimo interesse della Reggina”.