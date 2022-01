CdS – Il governo vuole la chiusura degli stadi: il motivo

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio alla richiesta del governo alla Lega di chiudere gli stadi. Infatti, come riportato dal quotidiano, Draghi è molto insoddisfatto di come si sta comportando il calcio nella pandemia: “Domenica le telecamere hanno mostrato in tv il mancato rispetto della disposizione a scacchiera (un posto sì e un posto no per garantire il 50% di capienza) praticamente ovunque, oltre ai troppi tifosi senza mascherine ben indossate. Il presidente del Consiglio ha presentato lo scenario al quale si rischia di andare incontro nei prossimi giorni: «la chiusura degli stadi»”.