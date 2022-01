Allegri squalificato per una giornata! La ricostruzione del giudice sportivo

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, non sarà in panchina per la partita contro la Roma a causa di un’accesa discussione con l’arbitro Sozza. Infatti, come si può evincere dalla decisione del giudice sportivo, il tecnico dei bianconeri ha espresso alcune frasi ingiuriose contro il direttore di gara. Di seguito il comunicato:

“SQUALIFICA PER UNA GIORNATA ED AMMENDA DI 10.000 EURO

ALLEGRI Massimiliano (Juventus): per avere, al termine della gara, mentre abbandonava l’impianto di giuoco, indirizzato a voce alta espressioni gravemente offensive nei confronti del Direttore di gara; infrazione rilevata anche dal collaboratore della Procura federale”.