Allegri in conferenza: “Ci aspettavamo di battere il Napoli”

Massimiliano Allegri ha parlato della partita con il Napoli nella conferenza prepartita di Roma-Juve.

L’allenatore dei bianconere ha affermato che si aspettassero di riuscire a battere il Napoli e che la partita dei suoi ha evidenziato cose negative e altre positive: “Ci aspettavamo di battere il Napoli, era uno scontro diretto ma sono arrivato comunque bei segnali. Abbiamo preso un goal stupido che è stato frutto dell’ottimo palleggio del Napoli, dovevamo sfruttare qualche occasione in più in avanti. Sulla squalifica sono cose che capitano, non occorre dire altro”. Un Allegri che dunque è sembrato abbastanza fiducioso nonostante il pareggio interno e gli scontri diretti a sfavore dei bianconeri, oltre ad aver affrontato un Napoli rimaneggiato e in evidente difficoltà soprattutto nei cambi della seconda frazione.

Allegri crede ancora nella rimonta.