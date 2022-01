UFFICIALE – Il Barcellona cede Coutinho in prestito. Non ci sarà con il Napoli

Il Barcellona, prossimo avversario del Napoli, è al lavoro per ritoccare la rosa. E per questo, Philippe Coutinho è stato ceduto all’Aston Villa, con la formula del prestito fino a giugno con diritto di riscatto. Non si tratta di una cessione a caso, poiché i blaugrana non hanno ancora la possibilità di ingaggiare Ferran Torres, colpo del calciomercato invernale. La cessione del brasiliano potrebbe essere la chiave per poter tesserare l’ex Manchester City in via ufficiale, viste le enormi difficoltà finanziarie del club catalano. I dirigenti sono in contatto con LaLiga per poter poterlo utilizzare.