A TMW Radio, Pietro Lo Monaco, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la vicenda Insigne-Toronto:

“Situazione chiara: Insigne voleva rimanere al Napoli. Il capitano voleva confermare il suo vecchio ingaggio, la società non ha voluto accontentarlo. C’è più volontà da parte di ADL di non continuare il rapporto con Insigne. Lui però ha messo da parte l’aspetto tecnico, uscirà dai radar per aver tenuto conto solo della parte economica”.