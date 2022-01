Axel Tuanzebe ha svolto in gran segreto le visite mediche di rito prima di potersi trasferire al Napoli a titolo temporaneo. Il difensore sta limando le ultime procedure prima di potersi aggregare in rosa. Il costo dell’operazione è di circa 500 mila euro, ovvero quelli del prestito. In futuro si potrà trattare per un eventuale riscatto. A riportare è Sky Sport.

