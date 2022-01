Programmazione prossimo turno: dove poter vedere Napoli-Sampdoria

Dopo il punto prezioso raccolto in casa della Juventus, il Napoli affronterà domenica al Maradona la Sampdoria, in un orario abbastanza insolito e che vedrà tutta la Serie A in campo lo stesso giorno:

Empoli-Sassuolo: domenica 9 gennaio ore 12:30 DAZN

Venezia-Milan: domenica 9 gennaio ore 12:30 DAZN/SKY

Cagliari-Bologna: domenica 9 gennaio ore 14:30 DAZN

Torino-Fiorentina: domenica 9 gennaio ore 14:30 DAZN

Napoli-Sampdoria: domenica 9 gennaio ore 16:30 DAZN

Udinese-Atalanta: domenica 9 gennaio ore 16:30 DAZN/SKY

Genoa-Spezia: domenica 9 gennaio ore 18:30 DAZN/SKY

Roma-Juventus: domenica 9 gennaio ore 18:30 DAZN

Verona-Salernitana: domenica 9 gennaio ore 20:45 DAZN

Inter-Lazio: domenica 9 gennaio ore 20:45 DAZN