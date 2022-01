L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul mercato in entrata del Napoli in questo mese di gennaio. Il primo colpo sarà Axel Tuanzebe dal Manchester United, che oggi sosterrà le visite mediche e poi dopo sarà annunciato dal Napoli. Intanto per il centro della difesa si continua a monitorare Federico Gatti del Frosinone. Il Napoli però è alla continua ricerca di un terzino sinistro. Il preferito rimane sempre Reinildo Mandava del Lille.