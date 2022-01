Paolo Del Genio a “Radio Goal” ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo alla prestazione di Faouzi Ghoulam:

“Ghoulam è l’unico che possiamo mettere al livello di Koulibaly. Se non si fosse infortunato il Napoli avrebbe fatto fatica a trattenerlo a lungo, non so quanti calciatori nel suo ruolo abbiano la sua qualità. Il fatto che sia un grande calciatore lo si capisce dalla tranquillità con cui gioca e gestisce anche situazioni complicate”.