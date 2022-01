Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, si parlato di una possibilità che avrebbe visto anche Dries Mertens in MLS:

“A un certo punto s’è parlato anche per lui della possibilità di un’avventura in Mls come quella che intraprenderà Insigne a giugno, magari negli Stati Uniti più che in Canada, ma poi la trattativa di Lorenzo con il Toronto è entrata nel vivo conquistando copertine su copertine e Dries ha sparato a raffica la sua voglia di Napoli”.